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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Сенатор: Надо повысить мотивацию граждан проходить медосмотры и вести здоровый образ жизни

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор: Надо повысить мотивацию граждан проходить медосмотры и вести здоровый образ жизни
Галина Карелова. Фото: сайт Совета Федерации.

Вице-спикер Совета Федерации, председатель Совета по региональному здравоохранению при верхней палате парламента Галина Карелова призвала «достойно ответить на онкологию». Об этом она заявила 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака.

По ее словам, этот день призван привлечь внимание общественности к этому серьезнейшему заболеванию, повысить мотивацию граждан проходить профилактические медицинские осмотры и вести здоровый образ жизни.

«В этом году исполняется ровно двадцать лет с того момента, как онкологическое сообщество предложило всему миру включиться в борьбу против рака. Россия выступает за развитие международного сотрудничества в этой сфере, применение и распространение лучшего отечественного и зарубежного опыта, внедрение современных технологий и инноваций», – сказала Карелова.

Она также подчеркнула, что онкология – один из наиболее острых вызовов современности.

«Эффективно ответить на него, достичь прорыва в этой сфере возможно только усилив взаимодействие всех органов государственной власти, врачебного и научного сообщества, бизнеса и некоммерческих организаций. Борьба с раком требует системного и междисциплинарного подхода, внедрения новых кардинальных решений. Именно в этом направлении необходимо продолжить работу», – резюмировала сенатор.

ДВа

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