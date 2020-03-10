В Коми во время пожара в доме удалось спасти пенсионера

Мощный пожар произошел 9 марта в Коми. Известно, что загорелась комната в жилом доме. Пенсионер, который был внутри, отравился угарным газом.
Об инциденте сообщили в 14.31 по московскому времени. Спасатели потушили пламя уже к 15.08. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Во время пожара пострадал пожилой мужчина – он получил отравление продуктами горения. Пострадавшего удалось спасти.
Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем.
Ранее в Иркутске полиция проводит проверку по факту учиненного покупательницей погрома в аптеке.