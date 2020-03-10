В Иркутске покупательница устроила разгром в аптеке, проводится проверка

В Иркутске полиция проводит проверку по факту учиненного покупательницей погрома в аптеке. Ранее в соцсетях появилась информация, согласно которой женщина ворвалась в здание и устроила скандал из-за того, что ей не вернули деньги за медикаменты.
Затем злоумышленница сломала прилавок и ударила провизора.
Представители аптеки обратились с заявлением в правоохранительные органы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после будет принято соответствующее правовое решение.
В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Кондрово.