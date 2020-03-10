Все новости >>

//Общество 13+

В Иркутске покупательница устроила разгром в аптеке, проводится проверка

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Иркутске покупательница устроила разгром в аптеке, проводится проверка
pixabay.com

В Иркутске полиция проводит проверку по факту учиненного покупательницей погрома в аптеке. Ранее в соцсетях появилась информация, согласно которой женщина ворвалась в здание и устроила скандал из-за того, что ей не вернули деньги за медикаменты.

Затем злоумышленница сломала прилавок и ударила провизора.

Представители аптеки обратились с заявлением в правоохранительные органы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после будет принято соответствующее правовое решение.

В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Кондрово.

ЕЧ

//картина дня

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту. По словам депутата, это будет выгодно лишь спекулянтам.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…

//новости ан

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…

//новости ан

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался, что не видел легендарную итальянскую актрису Орнеллу Мути уже два месяца и подчеркнул, что…