В Калуге мужчина с ножом напал на женщину

В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Кондрово. Мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, а также угрозе убийства.
Известно, что между подозреваемым и женщиной возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес потерпевшей резаную рану предплечья, а также угрожал убить её. Пострадавшая спряталась у соседки, откуда вызвала скорую и полицию.
В настоящее время мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Мужчина за рулем "ВАЗ-2114" сбил трех пешеходов на проезжей части в Ростове-на-Дону.