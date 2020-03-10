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В Калуге мужчина с ножом напал на женщину

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaluga-poisk.ru.

В Калуге мужчина с ножом напал на женщину
pixabay.com

В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Кондрово. Мужчина обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, а также угрозе убийства.

Известно, что между подозреваемым и женщиной возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес потерпевшей резаную рану предплечья, а также угрожал убить её. Пострадавшая спряталась у соседки, откуда вызвала скорую  и полицию.

В настоящее время мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Мужчина за рулем "ВАЗ-2114" сбил трех пешеходов на проезжей части в Ростове-на-Дону. 

ЕЧ

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