Водитель сбил трех пешеходов в Ростове-на-Дону, один человек погиб

Мужчина за рулем "ВАЗ-2114" сбил трех пешеходов на проезжей части в Ростове-на-Дону. Согласно последней информации управления ГИБДД по Ростовской области, один человек в ходе ДТП скончался.

Авария случилась сегодня в 5.50 по московскому времени в районе дома 2а на улице Менжинского. Установлено, что водитель 1999 года рождения допустил наезд на трех пешеходов, пересекавших проезжую часть в неустановленном месте.

Один пострадавший скончался на месте происшествия еще до приезда бригады "скорой помощи". Еще два человека были доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка.