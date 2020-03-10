В Уфе женщина за рулем автобуса въехала в электроопору

ДТП произошло в Уфе на улице Вокзальной. Автобус въехал в попутную электроопору, а затем столкнулся с припаркованным легковым автомобилем.
Авария случилась вчера, 9 марта, когда на дорогах города был сильный гололед. Сообщается, что за рулем пассажирского транспорта находилась молодая женщина. Известно: из 20 пассажиров, находящих в автобусе, за помощью к врачам обратились трое.
Сейчас начато разбирательство, чтобы установить причины и условия возникновения происшествия.
Ранее руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин сообщил, что мошенники придумали новый способ кражи денег в интернете. Она получила название "Белый кролик".