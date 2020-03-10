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В Уфе женщина за рулем автобуса въехала в электроопору

, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufa1.ru.

В Уфе женщина за рулем автобуса въехала в электроопору
pixabay.com

ДТП произошло в Уфе на улице Вокзальной. Автобус въехал в попутную электроопору, а затем столкнулся с припаркованным легковым автомобилем.

Авария случилась вчера, 9 марта, когда на дорогах города был сильный гололед. Сообщается, что за рулем пассажирского транспорта находилась молодая женщина. Известно: из 20 пассажиров, находящих в автобусе, за помощью к врачам обратились трое.

Сейчас начато разбирательство, чтобы установить причины и условия возникновения происшествия.

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ЕЧ

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