В Уфе женщина за рулем автобуса въехала в электроопору

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10 марта 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufa1.ru.

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ДТП произошло в Уфе на улице Вокзальной. Автобус въехал в попутную электроопору, а затем столкнулся с припаркованным легковым автомобилем.

Авария случилась вчера, 9 марта, когда на дорогах города был сильный гололед. Сообщается, что за рулем пассажирского транспорта находилась молодая женщина. Известно: из 20 пассажиров, находящих в автобусе, за помощью к врачам обратились трое.

Сейчас начато разбирательство, чтобы установить причины и условия возникновения происшествия.

Ранее руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин сообщил, что мошенники придумали новый способ кражи денег в интернете. Она получила название "Белый кролик".