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В сети появился новый способ кражи денег под названием "Белый кролик"

, 07:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

В сети появился новый способ кражи денег под названием
программирование, pixabay.com
Руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин сообщил, что мошенники придумали новый способ кражи денег в интернете. Она получила название "Белый кролик".
 
Речь идет о фишинге с опросами на брендированных сайтах. Название было выбрано по аналогии с известной сказкой "Алиса в Стране чудес" – в данной схеме, как и в книге, все начинается с абсолютно безобидных шагов, не вызывающих подозрения. Злоумышленники в соцсетях от имени знаменитостей или при помощи фейковых роликов в новостном формате предлагают людям получить деньги в обмен на прохождение опроса на сайте банка или оператора сотовой связи. После этих действий пользователь сети получает на почту письмо о выигрыше.
 
Бусаргин сообщает, что человеку дают одноразовую ссылку, которая ведет на сайт без логотипов, однако человек к этому моменту обычно теряет бдительность и "попадает в нору кролика". Далее мошенники просят совершить тестовый платеж или же указать CVC-код карты, а также логин и пароль от мобильного банка, что может привести к краже крупных сумм.
ЕТ

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