В сети появился новый способ кражи денег под названием

Руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин сообщил, что мошенники придумали новый способ кражи денег в интернете. Она получила название "Белый кролик".

Речь идет о фишинге с опросами на брендированных сайтах. Название было выбрано по аналогии с известной сказкой "Алиса в Стране чудес" – в данной схеме, как и в книге, все начинается с абсолютно безобидных шагов, не вызывающих подозрения. Злоумышленники в соцсетях от имени знаменитостей или при помощи фейковых роликов в новостном формате предлагают людям получить деньги в обмен на прохождение опроса на сайте банка или оператора сотовой связи. После этих действий пользователь сети получает на почту письмо о выигрыше.