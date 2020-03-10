В Минсельхозе не ждут роста цен на основные категории продуктов питания

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10 марта 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные продукты питания на фоне ослабления рубля.

В ведомстве говорят, что некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории РФ. В то же время, доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна. Кроме этого, основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены.

Несмотря на ситуацию с валютными колебаниями, в РФ заблаговременно была обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам.

Ранее сообщалось, что россияне начали больше экономить на одежде и продуктах питания.