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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Россияне начали больше экономить на одежде и продуктах питания

, 19:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bloknot.ru

Россияне начали больше экономить на одежде и продуктах питания
Фото: Pixabay

Жители России стали выбирать более дешевую одежду и еду. Об этом говорится в исследовании потребительского доверия The Conference Board.

По данным аналитиков, о необходимости экономить в октябре-декабре прошлого года заявили 70% опрошенных – на 1% больше, чем в третьем квартале. Больше всего россиян (59%) сокращали траты на покупку новой одежды. Также 56% россиян переключились на более дешевую еду что на 2% больше, чем кварталом ранее. Помимо этого, 38% граждан стали активнее экономить на покупке бытовой техники (+ 3%), 36% - на развлечениях дома (+ 7%), еще 19% - на использовании личного автомобиля (+ 4%).

Между тем, 78% россиян заявили, что у них есть свободные средства. Треть жителей страны сообщили, что направляют их на формирование сбережений. Таких граждан стало больше на 3% по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

По данным аналитиков, такие настроения связаны с оценкой россиянами своих перспектив на рынке труда в 2020 году. В четвертом квартале количество тех, кто оценивает их оптимистично, составило 21% (+ 3%).

Среди других причин для беспокойства опрошенные назвали увеличение цен на еду и рост тарифов на электроэнергию и газ.

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ДВа

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