В США составили рейтинг самых популярных видов отдыха американцев

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1 февраля 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Фото: Pixabay

Где и как предпочитают отдыхать американцы, чем занимаются в свободное время и почему – такое исследование провела компания Gallup.

Согласно составленному по итогам исследования рейтингу, самым популярным видом досуга в США стало посещение библиотек. Каждый американец в 2019 году побывал в библиотеке в среднем 10,5 раза. Чаще всего там бывают женщины, молодежь от 18 до 29 лет, а также малообеспеченные граждане. Эксперты объясняют популярность библиотек тем, что их посещение в США бесплатно, как как и предоставляемый там Wi-Fi.

На втором месте рейтинга кино, куда американцы ходят больше трех раз в год, на третьем – спортивные состязания. Далее следуют концерты, театр и национальные либо исторические парки. Наименее популярными видами досуга оказались музеи и казино, тематические парки развлечений и зоопарки.

В исследовании отмечается, что мужчины чаще, чем женщины, ходят в национальные парки, на спортивные матчи и в казино. Американцы из самой обеспеченной группы, с доходом более 100 тыс. долларов в год на семью, оказались наиболее активными практически по всем пунктам, кроме походов в зоопарк, казино и библиотеки. Сюда этим предпочитают ходить малообеспеченные американцы с доходом менее 40 тыс. долларов в год на семью.

За последние 10 лет проводимого исследования, самое сильное падение в посещаемости зафиксировано в пункте про кино, а вот нацпарки и концерты показали рост.

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