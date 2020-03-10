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Александр Жуков рассказал о процессе принятия поправок в Конституцию

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Жуков рассказал о процессе принятия поправок в Конституцию
Фото: сайт Госдума РФ

Госдума посвятит первый рабочий день недели обсуждению поправок к основному закону страны. Об этом по итогам заявил первый зампредседателя нижней палаты российского парламента Александр Жуков.

«Сегодня самый главный вопрос будет связан с обсуждением поправок к Конституции», – заявил парламентарий. Он отметил, что уже розданы материалы ко второму чтению.

Жуков также уточнил, что порядок обсуждался довольно долго.

«Пока еще окончательное решение не принято, еще будут проводиться консультации руководителей фракций для того, чтобы окончательно определиться. Сейчас дополнительно розданы четыре поправки, они носят редакционный характер», – добавил первый вице-спикер ГД.

11 марта, по его словам, Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет 2020 года, бюджет ПФР, а также законопроекты, связанные с выкупом контрольного пакета акций Сбербанка.

Ранее сообщалось, что в поправках к Конституции дети будут «важнейшим приоритетом государственной политики России».

ДВа

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