Все новости >>

//Общество 13+

В поправках к Конституции дети будут «важнейшим приоритетом государственной политики России»

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

В поправках к Конституции дети будут «важнейшим приоритетом государственной политики России»
Фото: сайт Госдума РФ

В профильный комитет Госдумы поступили дополнительные поправки в Конституцию.

В основном законе, в частности, предлагается указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

Автор поправок, председатель думского комитета Павел Крашенинников сообщил, что предложенная ранее формулировка о том, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», оказалась не самой удачной, и предлагается ее скорректировать.

«Мы в рабочей группе долго обсуждали формулировку. Было предложение указать, что дети – это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и «достояние Российской Федерации» – тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию. Все‑таки наша цель – чтобы формулировки постулатов основного закона были ясными, понятными, недвусмысленными и отражали базовые ценности нашего общества», – пояснил Крашенинников.

Он предлагает указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

«В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества», – сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что более 80% россиян поддерживает предложенные поправки в Конституцию.

ДВа

//картина дня

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике и не скупать валюту. По словам депутата, это будет выгодно лишь спекулянтам.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник, 10 марта, призвал россиян не поддаваться панике…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…

//новости ан

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…

//новости ан

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин признался, что не видел легендарную итальянскую актрису Орнеллу Мути уже два месяца и подчеркнул, что…