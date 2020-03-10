В поправках к Конституции дети будут «важнейшим приоритетом государственной политики России»

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10 марта 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В профильный комитет Госдумы поступили дополнительные поправки в Конституцию.

В основном законе, в частности, предлагается указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

Автор поправок, председатель думского комитета Павел Крашенинников сообщил, что предложенная ранее формулировка о том, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», оказалась не самой удачной, и предлагается ее скорректировать.

«Мы в рабочей группе долго обсуждали формулировку. Было предложение указать, что дети – это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и «достояние Российской Федерации» – тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию. Все‑таки наша цель – чтобы формулировки постулатов основного закона были ясными, понятными, недвусмысленными и отражали базовые ценности нашего общества», – пояснил Крашенинников.

Он предлагает указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

«В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества», – сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что более 80% россиян поддерживает предложенные поправки в Конституцию.