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Более 80% россиян поддерживает предложенные поправки в Конституцию

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Более 80% россиян поддерживает предложенные поправки в Конституцию
Фото: pixabay.com

Социологи из ВЦИОМ рассказали, что большинство россиян поддерживают внесение предложенных поправок в Конституцию страны. Согласно исследованию, к изменениям положительно относятся от 85% до 97% граждан.

Больше всего россиянам понравились поправки, касающиеся социальной поддержки детей, увеличения МРОТ не меньше прожиточного минимума, обеспечение государством качественного и доступного медобслуживания, ежегодные индексации пенсии, запрета для чиновников иметь гражданство других государств или зарубежные счета, а также неделимости территории РФ.

Также специалисты сообщили, что порядка 67% респондентов планируют принять участие в предстоящем голосовании по внесению изменений в Конституцию России.

АБ

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