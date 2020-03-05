Силуанов оценил предложенные Путиным поправки к Конституции

//Политика 13+

5 марта 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил мнение, что предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию позволят обеспечить соблюдение социальных прав россиян даже в период кризиса.

«Они направлены на то, чтобы подчеркнуть в основном законе права граждан - много очень социальной повестки включено в поправки к Конституции», - считает глава Минфина.

Он подчеркнул, что в настоящее время социальные нормы по большей части прописаны в специальных законах. Также Силуанов отметил, что в Конституции РФ планируется максимально закрепить права граждан.