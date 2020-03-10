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Жительница Миасса вернулась из Италии и отказалась проверяться на коронавирус

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Жительница Миасса вернулась из Италии и отказалась проверяться на коронавирус
Фото: соцсети

В уральском городе Миассе полиция и медики ищут местную жительницу, которая вернулась из Италии и контактировала с больным коронавирусом.

Как выяснилось, женщину еще в аэропорту уведомили, что ей придется находиться под медицинским наблюдением две недели. К ней приходят терапевты и полиция, но она никому не открывает двери.

Местная полиция и территориальный отдел Роспотребандзора подали в суд о принудительной госпитализации женщины. Иск был удовлетворен, однако и после решения суда, по данным регионального Минздрава, женщина не выходит на связь.

По данным ведомства, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории Южного Урала не выявлено.

Ранее сообщалось, что в Италии подписан декрет о введении карантина по всей стране.

ДВа

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