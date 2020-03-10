Жительница Миасса вернулась из Италии и отказалась проверяться на коронавирус

В уральском городе Миассе полиция и медики ищут местную жительницу, которая вернулась из Италии и контактировала с больным коронавирусом.
Как выяснилось, женщину еще в аэропорту уведомили, что ей придется находиться под медицинским наблюдением две недели. К ней приходят терапевты и полиция, но она никому не открывает двери.
Местная полиция и территориальный отдел Роспотребандзора подали в суд о принудительной госпитализации женщины. Иск был удовлетворен, однако и после решения суда, по данным регионального Минздрава, женщина не выходит на связь.
По данным ведомства, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории Южного Урала не выявлено.
Ранее сообщалось, что в Италии подписан декрет о введении карантина по всей стране.