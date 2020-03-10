В Хабаровске женщина пострадала, когда защищала свое отделение банка от грабителя

Сегодня утром мужчина с ножом пришел в отделение банка в Хабаровске и попытался его ограбить. Но работнице банка удалось прогнать злоумышленника.
Грабитель, угрожая ножом, стал требовать денег. Тогда сотрудница банка отказалась выполнять его требования и дала налетчику отпор. Мужчине пришлось покинуть помещение без валюты. Известно, что у женщины в результате происшествия порезана рука, но травма не опасная, пострадавшей оказана медицинская помощь.
Сейчас устанавливается личность нападавшего, ведется его розыск.
Число микрозаймов на подарки к 8 марта выросло на 4% в сравнении с прошлым годом.