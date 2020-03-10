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В Хабаровске женщина пострадала, когда защищала свое отделение банка от грабителя

, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Хабаровске женщина пострадала, когда защищала свое отделение банка от грабителя
pixabay.com

Сегодня утром мужчина с ножом пришел в отделение банка в Хабаровске и попытался его ограбить. Но работнице банка удалось прогнать злоумышленника.

Грабитель, угрожая ножом, стал требовать денег.  Тогда сотрудница банка отказалась выполнять его требования и дала налетчику отпор. Мужчине пришлось покинуть помещение без валюты. Известно, что у женщины в результате происшествия порезана рука, но травма не опасная, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Сейчас устанавливается личность нападавшего, ведется его розыск.

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ЕЧ

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