В Хабаровске женщина пострадала, когда защищала свое отделение банка от грабителя

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10 марта 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сегодня утром мужчина с ножом пришел в отделение банка в Хабаровске и попытался его ограбить. Но работнице банка удалось прогнать злоумышленника.

Грабитель, угрожая ножом, стал требовать денег. Тогда сотрудница банка отказалась выполнять его требования и дала налетчику отпор. Мужчине пришлось покинуть помещение без валюты. Известно, что у женщины в результате происшествия порезана рука, но травма не опасная, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Сейчас устанавливается личность нападавшего, ведется его розыск.

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