Российские мужчины заняли 2,7 млрд рублей на подарки к 8 марта

//Общество 13+

10 марта 2020, 09:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bloknot.ru

Фото: Pixabay

Число микрозаймов на подарки к 8 марта выросло на 4% в сравнении с прошлым годом.

Как посчитали эксперты финансового маркетплейса «Юником24», больше всего таких займов оформили жители Московского региона, Новосибирска и Красноярска. ⠀

260 тысяч россиян оформили займы на подарки на общую сумму до 2,7 млрд рублей. Самыми распространенными подарками в этом году стали романтическое путешествие, свидание, косметика и парфюмерия, бытовая техника, сертификаты в спа-салон, ювелирные изделия, меха и смартфоны.

«Наиболее оригинальными подарками стали дрель, строительные материалы, прыжок с парашютом, посещение пластического хирурга и ремонт в квартире», – говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что Елизавета Боярская в Международный женский день получила необычное поздравление.