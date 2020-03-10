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В Кирове спасли кота, который пострадал при пожаре

, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru.

В Кирове спасли кота, который пострадал при пожаре
pixabay.com

Пожар произошел на днях в Кирове в доме по улице Зянкина, 7/4. Там загорелась квартира, где находились животные. Как оказалось, хозяева забыли выключить электрический коврик для обуви. 

Известно: сгорели прихожая и коридор.

Дома ни кого не было, люди не пострадали, но трёхлетнему коту понадобилась помощь. Неравнодушные сделали ему массаж сердца и искусственное дыхание, тем самым спасли животное. Как рассказала хозяйка, всю ночь кот провёл в кислородной камере одной из ветеринарных клиник.  

Ранее видео, как собака помогает мужчине передвигаться на инвалидной коляске, стало популярным в сети.  

ЕЧ

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