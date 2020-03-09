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Специалист рассказала, для чего в составе хлеба присутствуют волосы

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Специалист рассказала, для чего в составе хлеба присутствуют волосы
Фото: pixabay.com

Кандидат технических наук Инна Васильева рассказала, что некоторые производители добавляют в хлеб при выпечке пищевую добавку, полученную из человеческих волос. Она отметила, что волосы для этого собирают в парикмахерских.

«Производители могут заменить муку высшего качества, более дорогую, на муку низшего качества, добавить туда улучшитель, тот же самый L-Цистеин и выдать это за продукт совершенно другого качества», - заявила Васильева.

Она объяснила, что L-Цистеин (или же Е-920) официально производится из гусиных и куриных перьев или коровьих рогов, однако получить его можно и из человеческих волос. Специалист отметила, что в некоторых случаях производители хлеба пользуются такой уловкой.

АБ

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