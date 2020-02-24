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Минздрав предлагает решить проблему дефицита йода с помощью хлеба

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Минздрав предлагает решить проблему дефицита йода с помощью хлеба
Фото: Pixabay

Минздрав России предлагает выпекать хлеб и хлебобулочные изделия только с использованием йодированной соли. Соответствующий  законопроект представлен на общественное обсуждение.

По данным Минздрава, до 70% россиян испытывают дефицит йода. Добавлять йод лучше всего в хлеб, поскольку в России традиционно едят много хлебобулочных изделий.

В ведомстве подсчитали, что в 150 граммах хлеба будет содержаться 53 мкг йода, что соответствует 35% от рекомендуемого суточного потребления этого микроэлемента для взрослых. В Минздраве считают, что потребление таких хлебобулочных изделий в РФ, особенно в сельской местности, где дефицит йода наиболее выражен, поможет достигнуть оптимального обеспечение питания основных групп населения йодом.

Сейчас для получения суточной нормы йода нужно съесть как минимум булку хлеба.

ДВа

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