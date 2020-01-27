С чем связан дефицит йода в России?

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27 января 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

В Российских аптеках резко подорожал йод. В среднем рост стоимости медикамента за прошедший год составил около 30 процентов. Отмечается, что скачок цен произошёл из-за дефицита йода.

Эксперты ФАС рассказали, что нехватка медикамента произошла из-за малого числа производителей йода. При этом отмечается, что популярный антисептик не указан в перечне жизненно важных лекарственных средств, а потому его стоимость регулируется не на государственном уровне, а посредством рыночных механизмов.

«Также многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки, что дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке. Для дешевых препаратов это приличный показатель в процентном отношении», - отмечают эксперты.