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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

В России смогут выпускать лекарство для лечения наследственной олигофрении

, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В России смогут выпускать лекарство для лечения наследственной олигофрении
Фото: pixabay.com

Российские учёные из БФУ им Канта смогли разработать специальную оболочку для препарата, который способен излечить наследственную олигофрению. Фермент, заключенный в капсуле, помогает восстановить метаболизм аминокислот.

Одной из причин развития умственной недостаточности становится нарушение метаболизма фенилаланина. Отмечается, что если необходимое лечение не проведено в возрасте до двух лет, то олигофрения становится необратимой.

Ранее подобное заболевание лечилось исключительно при помощи диеты, предполагающей отказ от продуктов с фенилаланином, однако иностранным ученым удалось разработать препарат, расщепляющий фенилаланин до безопасных соединений. Теперь разработанная в России капсула для препарата позволит создавать отечественные лекарства, излечивающие наследственную олигофрению.

АБ

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