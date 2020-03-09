Протоиерей Смирнов призвал полюбить «будущее России» - мигрантов

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9 марта 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радонеж

Фото: pixabay.com

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов обратился к россиянам с призывом терпимее относиться к мигрантам, поскольку те скоро станут «будущим России».

По мнению Смирнова, совсем скоро мигрантов в России станет больше, чем россиян. «Поэтому очень нехорошо, нетолерантно — наше будущее, так сказать, не любить. Надо привыкать. Вот уже Европа почти привыкла», - заявил священник.

Он добавил, что в нынешней ситуации правильно говорить не о «рождаемости» в стране, а о «вырождаемости». Протоиерей добавил, что это делает жизнь трудовых мигрантов более комфортной.