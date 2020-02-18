Протоиерей Смирнов рассказал о современных

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18 февраля 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Протоиерей Дмитрий Смирнов заявил о том, что в России современные мужчины стали «национальной катастрофой». Священнослужитель выразил мнение, что представители сильного пола - «бессовестный народ из маменькиных сынков».

«Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают… Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», - считает Смирнов. По его словам, нынешние мужчины «не могут женщину защитить, прокормить, одеть, а некоторые еще смеют руку поднимать». При этом протоиерей отметил, что каждая женщина всегда надеется встретить настоящего рыцаря.