Все новости >>

//Общество 13+

Протоиерей Смирнов рассказал о современных "маменькиных сынках"

, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Протоиерей Смирнов рассказал о современных
Фото: pixabay.com

Протоиерей Дмитрий Смирнов заявил о том, что в России современные мужчины стали «национальной катастрофой». Священнослужитель выразил мнение, что представители сильного пола - «бессовестный народ из маменькиных сынков».

«Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают… Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», - считает Смирнов. По его словам, нынешние мужчины «не могут женщину защитить, прокормить, одеть, а некоторые еще смеют руку поднимать». При этом протоиерей отметил, что каждая женщина всегда надеется встретить настоящего рыцаря.

АБ

//картина дня

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука. Зеленский дал это поручение месяц назад. Срок для поисков он ограничил пределами двух недель. СБУ возбудило уголовное дело. Однако…

Украинские спецслужбы не могут выяснить, кто записал секретные переговоры главы украинского кабмина Алексея Гончарука…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Исследовательская группа ИД «Аргументы недели» предлагает читателям изучить третью часть рейтинга эффективности депутатов и сенаторов 2019 от Республики Северная Осетия…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан