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Захарова ответила протоиерею, сравнившему сожительниц с доступными женцинами

, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Захарова ответила протоиерею, сравнившему сожительниц с доступными женцинами
Фото: pixabay.com

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на слова главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова.

Ранее Смирнов заявил, что женщины, проживающие с мужчинами вне брака, могут называться "бесплатными проститутками".

В ответ на это Захарова обратилась к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде. Для справедливости она предложила придумать и для мужчин соответствующее сравнение.

"Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?" - предложила Захарова в соцсети.

АБ

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