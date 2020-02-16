Протоиерей Смирнов объяснил слова о сожительницах и лёгком поведении

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16 февраля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов признался, что намеренно использовал резкие высказывания, когда говорил о женщинах, живущих с мужчинами вне брака.

Священнослужитель заверил, что таким образом стремился обратить внимание общественности на нежелание некоторых мужчин официально регистрировать отношения. Также Смирнов надеялся предостеречь женщин и оградить от неподобающего отношения со стороны мужчин.

В Госдуме и Совфеде уже прокомментировали слова протоиерея, назвав их оскорбительными. При этом представитель власти отметили, что сожительство вне брака в современном мире стало устоявшейся формой отношений.