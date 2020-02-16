Елена Вторыгина осудила слова священника РПЦ о гражданских женах:

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16 февраля 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина огорчена заявлением священника Дмитрия Смирнова о гражданских женах, сравнив женщин с "бесплатными проститутками". Депутат считает слова протоирея оскорблением.

"Любая женщина хочет быть в браке, большинство хочет быть в браке, но, к сожалению, не все мужчины нам предлагают выйти замуж", - сказала Вторыгина и призвала: "Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин".

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православными активистами сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". Вторыгина уверена, что оскорблениями не "загонишь" людей в ЗАГС, подобные высказывания только вызовут отчуждение от церкви.

В Русской православной церкви заявили, что резонансное высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских женах имело целью не оскорбить женщин, а привлечь внимание к проблеме безответственности мужчин. Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что слова священника следует рассматривать "не как направленные против женщин, а как направленные против тех, кто их унижает и использует".