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В РПЦ раскритиковали женщин, соглашающихся на брак без венчания и штампа в паспорте: "бесплатные проститутки"

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

В РПЦ раскритиковали женщин, соглашающихся на брак без венчания и штампа в паспорте:
Дмитрий Смирнов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Русской православной церкви раскритиковали женщин, живущих с мужчинами без регистрации брака в ЗАГСе и без венчания. Глава комиссии по делам семьи при московской патриархии протоиерей Димитрий Смирнов задался вопросом, почему в нашей стране замужних женщина примерно на миллион больше, чем женатых мужчин.

Священнослужитель Русской православной церкви, церковный и общественный деятель отметил, что мужчины, которых женщины считают гражданским мужем, таковыми себя не считают.

По мнению священника, такие женщины для мужчин просто временная утеха. "Потому что если бы он относился к ней как к жене - ну что, трудно зарегистрироваться, что ли?" - считает он.

По мнению Дмитрия Смирнова, "у нас женщины сами не понимают, что такое брак". "Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак... Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - сказал священник на встрече с православными активистами.

ИЧ

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