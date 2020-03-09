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Ученые объяснили, как правильно хранить питьевую воду и прочие напитки

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые объяснили, как правильно хранить питьевую воду и прочие напитки
Фото: pixabay.com

Испанские исследователи рассказали, как правильно хранить популярные напитки, чтобы они как можно дольше сохраняли вкус и пользу. Особого отношения требуют не только молочные продукты и соки, но даже вода.

Эксперт Роза Мария Урдиалес рассказала, что при комнатной температуре в напитках начинают активно размножаться многие вредные бактерии. «Альтернативное» молоко, приготовленное из сои, миндаля или других растительных продуктов, стоит убирать в холодильник, как и обычное. Рядом с ним на полках холодильника стоит оставить место для кефира, открытых соков или фрешей и чайного гриба. Не стоит забывать и о том, что обычная вода также в тепле подвержена риску роста микроорганизмов, передаёт Мир24.

АБ

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