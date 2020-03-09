Мартовское полнолуние: покой, защищенность, гармония

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9 марта 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Весеннее полнолуние, фото: соцсети

Сегодня, 9 марта, нас «накрыло» полнолуние. Как же многие его не любят и даже опасаются. Есть за что: раздражительность накатывает, все из рук валится, начальник «зверь» разбушевался, соседка пакости учиняет. Поскорее бы прошел этот день. Все так, но! Мартовское полнолуние совсем иное. Какое? Своим мнением делится с «Аргументами Недели» руководитель латвийского центра «АRKADIJA» Галина Панц-Зайцева.

«Только не надо говорить, что мартовское полнолуние вас сводит с ума и глупости заставляет делать, потому что первое весеннее полнолуние гармонизирует, приводит в порядок, направляет. А если вам порядка не хочется и гармонии, то это уже ваши проблемы!

Ваш сон в эту ночь, с 9 на 10 марта, будет крепким и сладким. Целебным – как молоко и мед. Волшебным – словно под мамину или бабушкину песню, много лет назад. Вернется полузабытое ощущение покоя, защищенности. Вы почувствуете, как чьи-то огромные легкие крылья накрывают вас нежным пологом в уютной постели. И неважно, сколько вам лет, в эту ночь вы окажетесь под защитой. И отлично выспитесь. Во сне вы увидите тех, кого уже нет в этом мире, и услышите от них недосказанное и очень важное. Начнут заживать душевные раны, и пополнятся запасы энергии – без бурь и истерик, без раздражения и тревоги.

Чтобы встретить полнолуние, с вечера хорошо бы сменить постельное белье на свежевыглаженное, красивое. Проветрить спальню – пусть комнатный воздух сменится на «лунный», чистый.

Душ или ванна – неспешные, и поменьше разговоров, больше любимой музыки. И спать надо лечь девятого, а не десятого, чтобы все случилось – умиротворение, встречи, исцеление, прояснение, и сил прибавилось.

Мартовское полнолуние – пробуждение чувственности, желания нравится и любить».