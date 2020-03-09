Турция напомнила Москве об идлибском разговоре

//Общество 13+

9 марта 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эрдоган и Путина на фото Globallookpress/ Alexei Druzhinin

Турецкие силовики напомнили Москве об обязательствах, которые были приняты на переговорах Эрдогана и Путина. Турецкие СМИ процитировали источники в вооруженных силах Турции.



В Турции утверждают, что «приоритетом остается прекращение кровопролития». Там говорят о возвращении переселенцев в Сирию.

«Турецкая армия не допускает нарушений перемирия в Идлибе», — процитировали турецкие масс-медиа слова источников в вооруженных силах Турции: «Анкара ожидает от Российской Федерации, как страны-гаранта, обеспечения полного соблюдения режимом Асада условий соглашений».

Эрдоган встречался с Путиным на прошлой неделе. Поводом для переговоров стало обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Анкара начала там операцию «Весенний щит».

В Москве Анкара договорилась о прекращении огня. Сейчас происходит обсуждение деталей. Оборонные ведомства согласуют отдельные пункты договоренностей, заявленных в итоговом коммюнике, объявленном Путиным и Эрдоганом.