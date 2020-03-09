Все новости >>

//Общество 13+

Турция напомнила Москве об идлибском разговоре

, 13:55 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Турция напомнила Москве об идлибском разговоре
Эрдоган и Путина на фото Globallookpress/ Alexei Druzhinin

Турецкие силовики напомнили Москве об обязательствах, которые были приняты на переговорах Эрдогана и Путина. Турецкие СМИ процитировали источники в вооруженных силах Турции.

В Турции утверждают, что «приоритетом остается прекращение кровопролития». Там говорят о возвращении переселенцев в Сирию.

«Турецкая армия не допускает нарушений перемирия в Идлибе», — процитировали турецкие масс-медиа слова источников в вооруженных силах Турции: «Анкара ожидает от Российской Федерации, как страны-гаранта, обеспечения полного соблюдения режимом Асада условий соглашений».

Эрдоган встречался с Путиным на прошлой неделе. Поводом для переговоров стало обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Анкара начала там операцию «Весенний щит».

В Москве Анкара договорилась о прекращении огня. Сейчас происходит обсуждение деталей. Оборонные ведомства согласуют отдельные пункты договоренностей, заявленных в итоговом коммюнике, объявленном Путиным и Эрдоганом.

//картина дня

В мире

На Украине поведали о желании премьера Шмыгаля получить от РФ миллиардную взятку за отмену блокады Крыма

Новый премьер Украины захотел получить от России миллиардную взятку за отмену блокады Крыма?

Борис Бабин, бывший «представитель президента Украины в Крыму», прокомментировал заявление нового главы правительства страны Дениса Шмыгаля о возможности прекратить водную блокаду полуострова.

Операцию по уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью, произошедшего в июле 2014 года, организовали американцы. Такая версия изложена на страницах отечественных интернет-СМИ.

Операцию по уничтожению малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью, произошедшего в июле 2014 года, организовали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

//новости ан

//новости ан

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что празднование…