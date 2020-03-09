Со вторника в Москву придет пасмурная погода и осадки,

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9 марта 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы во вторник, 10 марта. По его словам, Москву накроет атмосферный фронт и выпадет 30% от месячной нормы осадков.

«Во вторник Москву накроет атмосферный фронт, выпадет до 30% от месячной нормы осадков, то есть до 10 миллиметров осадков. Ночью плюс 3-5, днём уже не выше плюс 5-7 градусов», - отметил синоптик.

Тишковец добавил, что в среду и четверг в Московский регион придут кратковременные дожди и пасмурная погода, температура начнет постепенно понижаться. При этом ночью обещают от + 2 до + 4 градусов и от +7 до +9 – днем в среду и от +5 до + 7 – в четверг.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что россиян ждет "настоящее лето".