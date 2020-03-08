В ПФР объяснили, как можно получить пенсию в размере 50 тысяч рублей

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8 марта 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

Вечерняя Москва, РИА Новости

Россияне заинтересовались, как можно получить страховую пенсию в размере 50 тысяч рублей, как получает 70-летняя пенсионерка из Омской области. О том, что одна из жительниц Омской области получает обычную страховую пенсию в размере 52 тысячи 533 рубля, написали омские СМИ со ссылкой на региональное управление ПФР. Средняя пенсия по Омской области составляет 13 813 рублей.

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова рассказала, что существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, - сообщает "Вечерняя Москва".

Как объяснила Густова, каждый россиянин имеет свой персональный пенсионный счет, учитывающий разные факторы. По ее словам, при формировании выплат ветераны, инвалиды и другие категории граждан могут рассчитывать на ЕДВ. Увеличить размер пенсии также может и набор социальных услуг для федеральных льготников, ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, надбавки за работу на Крайнем Севере и других вредных производствах. "Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — подтвердила Густова.

Исполнительный директор одного из некоммерческих пенсионных фондов Антон Шпилев пояснил, что размер выплаты определяется стажем работы и страховыми взносами. Он считает, что пенсию в 50 тысяч рублей можно заработать, "докупая страховые баллы". Он полагает, что повлиять на размер пенсии могло, если человек мог работать во времена СССР на предприятии с вредными условиями.