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В Турции снова сообщили о депортации террористов

, 13:43 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Турции снова сообщили о депортации террористов
фото: pixabay.com

Почти восемь тысяч террористов были наказаны выдворением из Турции. Об этом сообщило министерство внутренних дел официальной Анкары.

Почти восемь тысяч боевиков было выдворено — это данные за девять лет. Если говорить более точно, Анкара депортировала 7950 боевиков-иностранцев. А за последние три четыре месяца Турция выгнала 280 террористов.

«В период с 11 ноября 2019 года по 6 марта 2020 года из Турции депортированы 30 террористов из числа граждан Германии, 19 французов, шесть граждан Нидерландов, шесть британцев, трое граждан Швейцарии, по двое граждан США, Бельгии, Ирландии, Дании, Болгарии, Беларуси, Швеции, Австралии, Греции, Хорватии», — сообщила пресс-служба МВД Турции.

Некоторое время назад глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что «Турция не гостиница для террористов», и что боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ выдворяются из страны.

Ранее уже рассказывалось о том, что Анкара выдворяет террористов.

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