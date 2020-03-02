Турция депортирует боевиков ИГИЛ

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2 марта 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: анадолу

фото: pixabay.com

Несколько десятков боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ были задержаны в Турции в феврале. Часть из них была отпущена. Об этом сообщило турецкое агентство Анадолу.

Агентство сообщило о спецоперациях против боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

«В ходе операций были задержаны 89 боевиков», — содержится информация в опубликованной инфографике: «Часть задержанных была выдворена из страны, следствие в отношении остальных продолжается».

Выдворение "игиловцев" из Турции вызывает вопросы к официальной Анкаре. Запрещенная в РФ организация ИГИЛ признана террористической не только в России. Когда Турция отпускает боевиков, это становится поводом для недоумения.

Ранее Киев попадал в недвусмысленную ситуацию. Боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ признались в договоренностях с Киевом.

ИНФОГРАФИКА АГЕНТСТВА АНАДОЛУ