В Казани выписали пассажиров лайнера Diamond Princess после карантина

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что восемь российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess выписали из больницы в Казани. Известно, что они были помещены на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции на судне.
«Выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний», - уточнили глава министерства.
По его словам, все выздоровевшие чувствуют себя хорошо и отправлены домой.
Ранее сообщалось, что 7 марта из медицинского учреждения в Москве выписан первый заражённый коронавирусом.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора, новых случаев заражения в России не зарегистрировано.