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В Казани выписали пассажиров лайнера Diamond Princess после карантина

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Казани выписали пассажиров лайнера Diamond Princess после карантина
Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что восемь российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess выписали из больницы в Казани. Известно, что они были помещены на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции на судне.

«Выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний», - уточнили глава министерства.

По его словам, все выздоровевшие чувствуют себя хорошо и отправлены домой.

Ранее сообщалось, что 7 марта из медицинского учреждения в Москве выписан первый заражённый коронавирусом.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора, новых случаев заражения в России не зарегистрировано.

БА

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