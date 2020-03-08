Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

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8 марта 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Эксперты составили рейтинг наиболее популярных женских профессий в России. За основу они взяли данные Росстата за три квартала 2019 года.

При этом первое место в списке занимает должность продавца - 13,1%, пишет RT.

На втором месте расположились специалисты в сфере образования – учителя и воспитатели - 10,1%.

Третью строчку занимают работники в области бизнеса и администрирования - 9,7%, а заключают рейтинг популярных видов деятельности - средний специальный персонал по экономической и административной деятельности - 7,3% и медсёстры - 6,7%.

По данным Росстата, на конец третьего квартала прошлого года общее число работающих женщин составило 35,2 млн.

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