В Москве не выходит на связь продавщица, которая по ошибке получила два миллиона рублей

//Общество 13+

7 марта 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gazeta.ru.

pixabay.com

В Москве разыскивают продавщицу, которая по ошибке получила почти 2 миллиона рублей аванса и скрылась с деньгами. Известно, что в отдел полиции Тверского района обратился работодатель с заявлением о хищении.

Сообщается: при исчислении авансовой части заработной платы была допущена счетная ошибка, в результате которой женщине были излишне выплачены 1,98 миллиона рублей.

После этого злоумышленница перестала выходить на связь. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее трагедия произошла в Зианчуринском районе Башкирии. Там едва не сгорел дом многодетной семьи.