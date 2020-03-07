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В Москве не выходит на связь продавщица, которая по ошибке получила два миллиона рублей

, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gazeta.ru.

В Москве не выходит на связь продавщица, которая по ошибке получила два миллиона рублей
pixabay.com

В Москве разыскивают продавщицу, которая по ошибке получила почти 2 миллиона рублей аванса и скрылась с деньгами. Известно, что в отдел полиции Тверского района обратился работодатель с заявлением о хищении.

Сообщается: при исчислении авансовой части заработной платы была допущена счетная ошибка, в результате которой женщине были излишне выплачены 1,98 миллиона рублей.

После этого злоумышленница перестала выходить на связь. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.  

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ЕЧ

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