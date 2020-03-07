В Башкирии из-за пожара многодетная семья могла лишиться дома

Трагедия произошла в Зианчуринском районе Башкирии. Там едва не сгорел дом многодетной семьи.
Известно, что мама пятерых детей услышала шум лопающегося на крыше шифера. Женщина вышла на веранду и увидела: загорелась кровля. Она сразу же собрала своих наследников и вывела их через окно кухни, потому что выходить через дверь было уже опасно.
Пожарным удалось потушить горение, предварительная версия возгорания — нарушение правил монтажа электрооборудования.
В водостоке канализации в подмосковных Мытищах рабочие нашли тело младенца. Соответствующую информацию в субботу, 7 марта, предоставили сотрудники пресс-службы ГСУ СК по Московской области.