В Башкирии из-за пожара многодетная семья могла лишиться дома

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7 марта 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.bashinform.ru.

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Трагедия произошла в Зианчуринском районе Башкирии. Там едва не сгорел дом многодетной семьи.

Известно, что мама пятерых детей услышала шум лопающегося на крыше шифера. Женщина вышла на веранду и увидела: загорелась кровля. Она сразу же собрала своих наследников и вывела их через окно кухни, потому что выходить через дверь было уже опасно.

Пожарным удалось потушить горение, предварительная версия возгорания — нарушение правил монтажа электрооборудования.

В водостоке канализации в подмосковных Мытищах рабочие нашли тело младенца. Соответствующую информацию в субботу, 7 марта, предоставили сотрудники пресс-службы ГСУ СК по Московской области.