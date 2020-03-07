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Тело младенца найдено в водостоке канализации в подмосковных Мытищах

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Тело младенца найдено в водостоке канализации в подмосковных Мытищах
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В водостоке канализации в подмосковных Мытищах рабочие нашли тело младенца. Соответствующую информацию в субботу, 7 марта, предоставили сотрудники пресс-службы ГСУ СК по Московской области.
 
По факту обнаружения тела ребенка мужского пола следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организовал проверку.
 
Отмечается, что останки были найдены 5 марта в ходе проведения очистки канала канализационно-насосной станции. Следователь осмотрел место обнаружения тела младенца. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства смерти ребенка.
ЕТ

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