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В Подмосковье на крыше электрички нашли тело несовершеннолетнего

, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье на крыше электрички нашли тело несовершеннолетнего
рельсы, pixabay.com
На крыше электрички в Подмосковье обнаружили тело несовершеннолетнего. Соответствующую информацию предоставили в среду, 4 марта, сотрудники пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
 
Тело было найдено сегодня днем на станции "Родники" в Московской области на крыше одного из вагонов электропоезда сообщением Москва – Черусти.
 
В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Пока не сообщается, сколько лет было погибшему, его имя также не называют.
ЕТ

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