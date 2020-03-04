В Подмосковье на крыше электрички нашли тело несовершеннолетнего

На крыше электрички в Подмосковье обнаружили тело несовершеннолетнего. Соответствующую информацию предоставили в среду, 4 марта, сотрудники пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Тело было найдено сегодня днем на станции "Родники" в Московской области на крыше одного из вагонов электропоезда сообщением Москва – Черусти.