Вагон электрички разорвало на две части после столкновения под Москвой

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1 февраля 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Электричка протаранила другой состав на Казанском направлении московской железной дороги. Согласно опубликованным данным, электричку «разорвало» пополам.

Инцидент произошел на станции Куровская, на территории моторвагонного депо. Одна электричка протаранила другую, которая стояла на железнодорожных путях. Отмечается, что один из вагонов «разорвало» пополам. Линия разлома подошла близко к выходу.

Машинист не смог остановить состав из-за сломанного передатчика. Однако трагедии удалось избежать – ЧП произошло в депо.