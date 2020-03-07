Лиза Пескова сравнила медицину в России и во Франции

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7 марта 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза заболела в Москве, обратилась за медицинской помощью и решила поделиться пока еще небольшим своим жизненным опытом. Лиза Пескова до возвращения в Москву жила и училась в школе во Франции. Как и все дети, бывало болела.

По воспоминанию дочери Пескова, всех детей в Париже лечат сладкой газировкой. Как отметила Лиза, русские даже шутят, что болит ли голова, поднялась ли температура до 40, сломал ногу - всем газировку. По словам девушки, действительно, этот напиток помогает, особенно от проблем с животом. Она на всякий случай по несколько банок хранит в холодильнике всегда.

Во Франции ниже 38,5 градусов температурой не считают. В школе, где училась Лиза, с температурой от 37 градусов отпускали с занятий только русских по звонку родителей. У нас 37,5 - уже повышенная температура.

"Во Франции очень сложно куда-либо дозвониться. Они любят все эти «если вы то-то - нажмите эту цифру». Со скорой получше, но все равно, скорее всего никто не приедет", - пишет Пескова. Платных врачей много и хороших. Визит - от 50 евро.

К какому-либо врачу-специалисту попасть, как пишет девушка, невозможно. Если есть жалобы, сначала идешь к терапевту. По словам Лизы, "терапевт редко отправляет на анализы и зачастую судит по рассказу пациента". Еще она рассказала, что "в Европе практически невозможно купить лекарства без рецепта врача". Однажды с сильной болью в животе ей пришлось вызвать русского врача. Ее отвезли в госпиталь. Там Лиза просидела на стуле 11 часов. Даже обезболивающее не дали. Поставив диагноз гастрит, в этой дорогой клинике ее кормили три дня всякими чизкейками. "В итоге я улетела в Москву в Пироговскую больницу", - рассказала дочь Пескова.

Девушка говорит, что в Европе качественнее лекарства, но "проблемы с оказанием скорой помощи". По ее сравнению, в Европе "что касается серьёзных заболеваний и операций - во многом надежнее", а "в России отношение некоторых врачей человечнее, чем в европейских странах". ⁃"В России ЕСТЬ очень хорошие врачи, но «утечка мозгов» остаётся большой проблемой", - отметила дочь Пескова и заключила в итоге: "НЕЛЬЗЯ говорить «там-то все хорошо, а тут-то плохо»! ВЕЗДЕ есть свои плюсы и минусы!"

А ранее написала, что "скорая" к ней не приехала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)7 Мар 2020 в 2:12 PST