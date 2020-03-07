Лиза Пескова пожаловалась, что

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7 марта 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова рассказала, что позвонила в «скорую» и «умирающим» голосом рассказала врачам о недомогании, однако к ней так никто и не приехал.

«На этой неделе я сильно заболела. Вчера позвонила в скорую «112», «умирающим» голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвёт, ломает и знобит», - рассказала Пескова в соцсети. Она отметила, что врач собрал анамнез, после чего посоветовал ей лечение, которое сможет поддерживать здоровье до похода к врачу. Девушка призналась, что после сходила в поликлинику, где терапевт диагностировал у нее грипп и ангину.

«Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?» - возмутилась дочь Дмитрия Пескова. Также она критично отозвалась о платной скорой помощи, которая, на ее взгляд, стоит чересчур дорого.