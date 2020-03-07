Все новости >>

//Общество 13+

Лиза Пескова пожаловалась, что "скорая" не приехала к ней на вызов

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Лиза Пескова пожаловалась, что
Фото: соцсети

Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова рассказала, что позвонила в «скорую» и «умирающим» голосом рассказала врачам о недомогании, однако к ней так никто и не приехал.

«На этой неделе я сильно заболела. Вчера позвонила в скорую «112», «умирающим» голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвёт, ломает и знобит», - рассказала Пескова в соцсети. Она отметила, что врач собрал анамнез, после чего посоветовал ей лечение, которое сможет поддерживать здоровье до похода к врачу. Девушка призналась, что после сходила в поликлинику, где терапевт диагностировал у нее грипп и ангину.

«Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?» - возмутилась дочь Дмитрия Пескова. Также она критично отозвалась о платной скорой помощи, которая, на ее взгляд, стоит чересчур дорого.

АБ

//картина дня

Политика

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

По итогам закрытых консультаций Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сообщил коллегам о договоренностях по Сирии, к которым пришли в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в Москве.

В Германии местные СМИ заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле Россия добилась всех желаемых целей. Известно, что главы обеих стран 5 марта обсуждали урегулирование…

В Германии местные СМИ заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с его российским коллегой…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Опубликован список стран, после прибытия из которых жители Москвы должны самоизолироваться. Подчеркивается, что москвичам необходимо после путешествия в эти государства…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан