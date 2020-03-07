Путин признался, что летает в самолете без парашюта

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7 марта 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КоммерсантЪ

Фото: pixabay.com

Российский президент Владимир Путин во время визита на парашютный завод признался, что борт номер 1 летает без парашютов. «Чего нет, того нет», - рассказал глава государства.

Также президент рассказал, что не единожды прыгал с парашютом во время подготовки в спецшколе. Однако, точное количество прыжков он раскрывать не стал, назвав информацию секретной. Путин заявил, что сам бы не рискнул складывать парашют, потому что в этом «нужен контроль каждого движения». Глава государства вспомнил историю о том, как у одного его знакомого во время первого прыжка не раскрылся парашют. «Успел запасной раскрыть», - добавил Путин.