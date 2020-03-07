Все новости >>

//Политика 13+

Путин объяснил, почему не хочет возглавлять Госсовет

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Путин объяснил, почему не хочет возглавлять Госсовет
Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что не считает хорошей идею назначить его руководителем Госсовета. Глава государства объяснил, что такой шаг может стать губительным для России.

Путин признался, что подобная схема может стать причиной начала двоевластия в стране. По его словам, это крайне негативно скажется на России. Президент подчеркнул, что не собирается расширять свои полномочия во вред государству.

«Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, - вот, чего я боюсь, вот, чего я не хочу делать», - признался Владимир Путин.

АБ

//картина дня

Политика

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

США отказались поддерживать соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу

По итогам закрытых консультаций Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сообщил коллегам о договоренностях по Сирии, к которым пришли в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в Москве.

В Германии местные СМИ заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле Россия добилась всех желаемых целей. Известно, что главы обеих стран 5 марта обсуждали урегулирование…

В Германии местные СМИ заявили, что по итогам переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана с его российским коллегой…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Оперативный штаб по контролю за распространением новой коронавирусной инфекцией опубликовал список авиарейсов, пассажиры которых могут потенциально переносить вирус…

//новости ан

Блогер Екатерина Диденко и выжившие после инцидента с сухим льдом на вечеринке в банном комплексе в честь ее дня рождения друзья посетили шоу «Док-Ток», телеведущей…

//новости ан