Путин объяснил, почему не хочет возглавлять Госсовет

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7 марта 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что не считает хорошей идею назначить его руководителем Госсовета. Глава государства объяснил, что такой шаг может стать губительным для России.

Путин признался, что подобная схема может стать причиной начала двоевластия в стране. По его словам, это крайне негативно скажется на России. Президент подчеркнул, что не собирается расширять свои полномочия во вред государству.

«Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, - вот, чего я боюсь, вот, чего я не хочу делать», - признался Владимир Путин.