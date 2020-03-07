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В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие, рассказали в Росгвардии

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие, рассказали в Росгвардии
Фото: pixabay.com

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что в течение нескольких лет в России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие. Это объясняется обновлением документооборота.

Золотов объяснил, что данные, которые поступают от всех участников оборота оружия в стране, будут собраны в одну общую систему. Владельцы оружия, продавцы и оружейные заводы будут взаимодействовать между собой при помощи электронного документооборота. По словам Золотова, вместо 19 разрешений и 15 всевозможных лицензий можно будет получить одну пластиковую карту. Предполагается, что нововведения будут внедрены в течение пары лет.

АБ

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