В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие, рассказали в Росгвардии

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7 марта 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: pixabay.com

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что в течение нескольких лет в России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие. Это объясняется обновлением документооборота.

Золотов объяснил, что данные, которые поступают от всех участников оборота оружия в стране, будут собраны в одну общую систему. Владельцы оружия, продавцы и оружейные заводы будут взаимодействовать между собой при помощи электронного документооборота. По словам Золотова, вместо 19 разрешений и 15 всевозможных лицензий можно будет получить одну пластиковую карту. Предполагается, что нововведения будут внедрены в течение пары лет.