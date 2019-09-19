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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Глава Росгвардии оценил приговор Павла Устинова

19 сентября 2019, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал приговор актёру Павлу Устинову, которому суд назначил 3,5 года колонии. Устинова задержали в Москве на акции протеста 3 августа.

Дело Устинова вызвало большой резонанс. Актер утверждает, что на акции протеста оказался случайно и сопротивления при задержании не оказывал. В доказательство слов Устинова в Сети распространили видео момента задержания.

«Я бы со своей стороны максимум дал год условно, а вот эти 3,5 года перевел на Синицу. Вот моя точка зрения. Ему дали пять лет, по-моему, вот еще 3,5 года за призывы убивать детей, жен», - заявил Золотов.

АБ

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