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Сегодня в Москве ожидается рекордно теплая погода

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сегодня в Москве ожидается рекордно теплая погода
Москва, pixabay.com
В субботу, 7 марта, температура воздуха в Москве может побить рекорд для этого дня. Соответствующую информацию предоставил сегодня утром ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
 
Столбики термометров в столице в дневное время поднимутся до плюс 10 градусов, а по области – до плюс 11. Погода будет преимущественно облачной, местами ожидаются кратковременные дожди. Атмосферное давление будет в пределах нормы, порывы ветра составят 4-9 метров в секунду.
 
Леус уточнил, что рекорд для 7 марта пока принадлежит 2002 году, когда воздух в Москве прогрелся до плюс 9 градусов.
ЕТ

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