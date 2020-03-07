Сегодня в Москве ожидается рекордно теплая погода

В субботу, 7 марта, температура воздуха в Москве может побить рекорд для этого дня. Соответствующую информацию предоставил сегодня утром ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Столбики термометров в столице в дневное время поднимутся до плюс 10 градусов, а по области – до плюс 11. Погода будет преимущественно облачной, местами ожидаются кратковременные дожди. Атмосферное давление будет в пределах нормы, порывы ветра составят 4-9 метров в секунду.