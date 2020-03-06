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Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве в праздничные дни

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве в праздничные дни
Красная площадь, pixabay.com
Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице на выходных – с 7 по 9 марта. Погодные условия в ближайшие дни будут определяться атлантическим циклоном.
 
Позднякова отметила, что в субботу, воскресенье и понедельник будет облачно, местами ожидаются дожди. Уточняется, что наибольшее количество осадков будет 9 марта.
 
Температура воздуха днем на выходных составит от 7 до 9 градусов тепла, в ночные часы она будет оставаться положительной – около плюс 3 – 5 градусов. Эти показатели выше климатической нормы и соответствуют примерно 20-м числам апреля.
ЕТ

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