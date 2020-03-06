//Общество 13+
Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве в праздничные дни
6 марта 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Общество 13+
6 марта 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Елена Середа
Владимир Зыков
Илья Голубев
В мире
Нефть поставлять в Белоруссию готовы многие поставщики - хоть по морю, хоть по железной дороге. Это и будет новой сырьевой стратегией страны - конкуренция.
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Супруга всемирно известного российского хоккеиста Александра Овечкина, которая в скором времени во второй раз станет мамой, выразила поклонникам благодарность за теплые…
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Согласно документу, жители города должны: Сообщать о возвращении из стран, где зафиксирован коронавирус, датах пребывания на указанных территориях, на горячую линию…
У посольства Соединенных Штатов Америки в Тунисе в пятницу террорист-смертник устроил взрыв. Согласно последней информации журналистов, взрывное устройство было приведено…
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Перед наступлением перемирия боевики устроили массированный обстрел позиции сирийской армии и "Хезбаллы" в районе Саракиба и на ряде других участков, но какого-либо…
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Сегодня стало известно, что в Ватикане выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию в пятницу предоставили сотрудники…
Сообщается: самолет Boeing-767 авиакомпании Azur Air, летевший из Гоа в Самару, совершил вынужденную посадку в Ташкенте. Произошел инфаркт у одной из пассажирок…
Сотрудники пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации утром в пятницу, 6 марта, предоставили информацию о порядке оплаты больничного…
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Трагедия произошла сегодня ночью в Балтачевском районе Башкирии. В деревне Нижнеянактаево произошел пожар.
Выходец из среднеазиатского региона пытался вовлечь в экстремистскую деятельность жителя республики. У него обнаружена переписка, подтверждающая причастность…
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Далеко не всегда тяжёлая болезнь - это приговор. Многим удаётся, благодаря современной медицине и собственной воле, возвращаться к полноценной жизни. "Аргументы Недели"…
Военно-морские силы США в настоящий момент проводят учения под названием Atlantic Convoy Ops. Суть учебных маневров заключается в переброске американских войск…
Вооружённые силы США нанесли удар по движению "Талибан" в Афганистане(организация, запрещённая в России). Российский МИД осудил эти действия и указал, что США нарушили…
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Алсу в свои 36 лет выглядит моложе многих ровесниц. Артистка умеет подбирать женственные образы. Недавно исполнительница выложила в сети снимок, на котором она предстала…